Hamilton domineert in eerste en tweede vrije oefenritten GP Australië

15 maart 2019

08u17

Bron: Belga 0

Lewis Hamilton (Mercedes) heeft na de eerste ook de tweede vrije oefenritten van de Grote Prijs van Australië gedomineerd. De Britse wereldkampioen klokte vandaag op het circuit van Albert Park in Melbourne een snelste ronde in 1:22.600. Hamilton was in de tweede sessie 48 duizendsten sneller dan zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas. De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) reed de derde chrono. De GP van Australië is de eerste manche van het WK Formule 1.

Uitslag tweede vrije oefenritten:

Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:22.600 (33 rondes)

Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:22.648 (33)

Max Verstappen (Ned/Red Bull-Honda) 1:23.400 (33)

Pierre Gasly (Fra/Red Bull-Honda) 1:23.442 (31)

Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:23.473 (35)

Kimi Räikkönen (Fin/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:23.572 (40)

Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:23.574 (37)

Daniel Ricciardo (Aus/Renault) 1:23.644 (31)

Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 1:23.754 (35)

Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:23.814 (37)

Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso-Honda) 1:23.933 (36)

Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1:23.988 (27)

Lance Stroll (Can/Racing Point-Mercedes) 1:24.011 (38)

Carlos Sainz Jr (Spa/McLaren-Renault) 1:24.133 (26)

Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:24.293 (37)

Sergio Pérez (Mex/Racing Point-Mercedes) 1:24.401 (34)

Alexander Albon (Tha/Toro Rosso-Honda) 1:24.675 (40)

Lando Norris (GBr/McLaren-Renault) 1:24.733 (26)

George Russell (GBr/Williams-Mercedes) 1:26.453 (32)

Robert Kubica (Pol/Williams-Mercedes) 1:26.655 (33)

