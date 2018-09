Hamilton deelt Vettel tik uit in nachtelijk Singapore, sterke Verstappen tweede – Vandoorne ruikt even punten maar strandt op twaalfde plek GVS

16 september 2018

16u04

Bron: Eigen berichtgeving 3 Formule 1 Lewis Hamilton (Mercedes) heeft de GP van Singapore gewonnen. De Brit reed bij kunstlicht behoudens enkele pitstops van start tot finish aan de leiding en vergroot zo zijn voorsprong op Sebastian Vettel in het WK-klassement. De Duitser werd pas derde, Max Verstappen stak hem de loef af en ging na een uitstekende race met de dichtste ereplaats aan de haal. Stoffel Vandoorne (McLaren) reed na een inhaalrace even op plek tien en dus in de punten, maar moest zich uiteindelijk tevreden stellen met een twaalfde plek.

Liefst 23 bochten in totaal in het nachtelijke Singapore. Heel wat coureurs bestempelen het parcours dan ook als de zwaarste onderneming van het jaar. Ocon ondervond het aan den lijve nadat hij na amper één minuut wedstrijd door ploegmakker Perez in de muur werd geduwd, maar na de tussenkomst van de safety car werden de duiven pas écht losgelaten.

Sebastian Vettel reed dan al op plek twee nadat hij Max Verstappen het nakijken gaf. Lewis Hamilton trok er zich niets van aan en reed seconde na seconde weg. Enig probleem voor Vettel: Ferrari koos ervoor om erg vroeg de pitstops door te voeren terwijl Red Bull zijn bolides langer op de baan liet. Verstappen profiteerde ten volle en kwam na zijn pitstop halfweg race met millimeterwerk vóór Vettel opnieuw de baan opgedraaid. De Duitser zou de jonge snelheidsduivel niet meer terugzien en moest zich tevreden stellen met een derde stek. Een klap met het oog op het WK-klassement.

Vandoorne even in de punten

Zeker omdat zijn naaste belager Hamilton de zaakjes goed onder controle had. Eén keer leek Verstappen hem in verlegenheid te kunnen brengen, toen de Brit werd opgehouden door achterliggend verkeer. De Nederlander zette de aanval in, maar Hamilton pareerde het koeltjes door én Verstappen te remonteren én de achterblijvers in een en hetzelfde manoeuvre een hak te zetten. Uitstekende stuurmanskunst, zag ook Verstappen, die zich na een heel knappe wedstrijd dan maar neerlegde bij de dichtste ereplaats.

En Vandoorne? Die had eens een begenadigde dag. Onze landgenoot startte op een achttiende plek en werd dit keer eens gediend door de omstandigheden. Geen mechanische problemen, geen crash. Even reed hij zelfs rond op een tiende plaats - goed voor één puntje -, maar zijn pitstop moest er ooit eens van komen. De twaalfde plek was het hoogst haalbare. Blije gezichten bij gans McLaren trouwens, want Alonso werd fraai zevende.

In de WK-tussenstand blijft Hamilton aan de leiding met 281 punten. De regerend wereldkampioen wordt gevolgd door Vettel (241) en Räikkönen (174). Stoffel Vandoorne telt als zestiende acht WK-punten. Zijn laatste punten dateren al van de GP van Azerbeidzjan eind april. De volgende Grote Prijs staat op 30 december in het Russische Sotsji op het programma.

