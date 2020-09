Hamilton de snelste in tweede vrije oefensessie in Italië Redactie

04 september 2020

17u23

Bron: Belga 0 Formule 1 De 35-jarige Brit Lewis Hamilton (Mercedes) heeft deze namiddag de snelste tijd neergezet in de tweede vrije oefensessie voor de Grote Prijs Formule 1 van Italië, dat is de achtste manche van het seizoen in het wereldkampioenschap Formule 1.

Op het circuit van Monza werkte de regerende wereldkampioen en huidige WK-leider zijn snelste ronde af in 1:20.192 en daarmee was hij 262 duizendsten van een seconde sneller dan zijn Finse ploegmaat Valtteri Bottas, die eerder op de dag de snelste was in de eerste oefensessie. De derde tijd kwam verrassend op naam van de Brit Lando Norris van McLaren. De Nederlander Max Verstappen was met zijn Red Bull meer dan een seconde trager dan Hamilton en zette zo de vijfde tijd neer.

Zaterdag staan de derde vrije oefensessie (12 uur) en kwalificaties (15 uur) op de agenda. De GP start zondag omstreeks 15.10 uur.

De Monegask Charles Leclerc (Ferrari) won de GP van Italië vorig jaar, maar is dit jaar in een trage Ferrari zo goed als kansloos. Lewis Hamilton is samen met de Duitser Michael Schumacher recordhouder met vijf overwinningen.

Uitslag 2de vrije oefensessie:

Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:20.192 (32 ronden)

Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:20.454 (29)

Lando Norris (GBr/McLaren-Renault) 1:21.089 (19)

Pierre Gasly (Fra/AlphaTauri-Honda) 1:21.121 (25)

Max Verstappen (Ned/Red Bull-Honda) 1:21.228 (30)

Carlos Sainz Jr (Spa/McLaren-Renault) 1:21.313 (30)

Daniil Kvyat (Rus/AlphaTauri-Honda) 1:21.376 (35)

Lance Stroll (Can/Racing Point-Mercedes) 1:21.389 (32)

Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 1:21.503 (32)

Sergio Pérez (Mex/Racing Point-Mercedes) 1:21.594 (31)

Esteban Ocon (Fra/Renault) 1:21.697 (32)

Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:21.733 (28)

Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:21.786 (32)

Alexander Albon (Tha/Red Bull-Honda) 1:21.883 (36)

Daniel Ricciardo (Aus/Renault) 1:22.080 (29)

Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1:22.088 (32)

Kimi Räikkönen (Fin/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:22.147 (34)

Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:22.254 (34)

Nicholas Latifi (Can/Williams-Mercedes) 1:22.825 (32)

George Russell (GBr/Williams-Mercedes) 1:22.927 (34)

