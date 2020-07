Hamilton de snelste bij eerste vrije oefenritten in Oostenrijk, Mercedes bevestigt gebruik veelbesproken foefje XC

Bron: Belga 1 Formule 1 De Brit Lewis Hamilton (35) heeft de snelste tijd neergezet in de eerste vrije oefenritten voor de Grote Prijs Formule 1 van Oostenrijk, de openingsmanche van het seizoen. Zijn team Mercedes bevestigde daarnaast het gebruik van het veelbesproken Dual Axis Steering-systeem.

Lewis Hamilton, de regerende wereldkampioen, werkte op de Red Bull-ring in Spielberg zijn snelste ronde af in 1:04.816 en was daarmee meer dan drie tienden van een seconde sneller dan zijn Finse ploegmaat Valtteri Bottas (1:05.172).

De Nederlander Max Verstappen zette met 1:05.418 de derde tijd neer. De Ferrari’s van de Monegask Charles Leclerc en Sebastian Vettel kwamen respectievelijk niet verder dan de tiende en twaalfde tijd. Deze namiddag (15 uur) worden de tweede vrije oefenritten gereden, zaterdag volgt de derde vrije training om 12 uur en volgen de kwalificaties om 15 uur. De Grote Prijs zondag start om 15.10 uur.

DAS-systeem

Een woordvoerder van Mercedes bevestigde bovendien dit weekend gebruik te maken van het Dual Axis Steering-systeem (DAS), het veelbesproken nieuwe stuursysteem van Mercedes dat vanaf 2021 verboden is in de Formule 1.

Het zogenoemde DAS stelt de coureur in staat om via zijn stuur de positie van de wielen op het (snelle) rechte stuk aan te passen. Een geniale uitvinding. Geen enkel ander team kwam op dat idee, maar Red Bull tekende wel protest aan.

Hamilton op gelijke hoogte met Schumacher?

Met de eerste vrije oefenritten in Oostenrijk is het zeventigste Formule 1-seizoen eindelijk op gang gekomen, na bijna vier maanden van uitstel en kalenderwijzigingen. Hamilton gaat dit seizoen op jacht naar een zevende wereldtitel, waarmee hij recordhouder Michael Schumacher kan evenaren. Verstappen lijkt daarbij zijn belangrijkste uitdager te worden. Formula one hoopt toch nog een achttiental races te houden, in plaats van de oorspronkelijk geplande 22 Grote Prijzen. Vooralsnog zijn er echter nog maar acht GP's bevestigd, waaronder die van België op het Circuit van Spa-Francorchamps. Alle wedstrijden vinden momenteel achter gesloten deuren plaats en met uitgebreide gezondheidsprotocollen.

🏁 TOP TEN (End of FP1) 🏁



Hamilton (📸)

Bottas

Verstappen

Sainz

Perez

Norris

Albon

Ricciardo

Magnussen

Leclerc#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/NmmYX01k1e Formula 1(@ F1) link