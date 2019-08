Hamilton boort z’n Mercedes in bandenmuur van Spa-Francorchamps, kwalificaties in gevaar? GVS/LPB

31 augustus 2019

Zorgen voor Lewis Hamilton. De vijfvoudige wereldkampioen parkeerde in de derde vrije oefensessie op het circuit van Spa-Francorchamps zijn Mercedes in de bandenmuur. De Brit verloor de controle over het stuur in bocht 12, probeerde nog te corrigeren maar ging uiteindelijk toch rechtdoor. De kwalificaties starten om 15 uur, de vraag is of de topmecaniciens van Mercedes de schade nog kunnen herstellen.

Het was snel duidelijk dat met Hamilton zelf alles in orde was. De situatie werd meteen code rood, wat wil zeggen dat de klok doorloopt, maar niemand de baan op mag. Zo kon de takelwagen de bolide van Hamilton in alle veiligheid oppikken.

Charles Leclerc klokte de snelste tijd in de derde vrije oefensessie. Net als gisteren hield de Fransman zijn Duitse ploegmaat Sebastian Vettel af. Daarna volgden de Fin Valtteri Bottas en de Australiër Daniel Ricciardo. De Nederlander Max Verstappen liet de vijfde chrono noteren, Lewis Hamilton vóór zijn crash de zevende.

