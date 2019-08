Hamilton boort z’n Mercedes in bandenmuur van Spa-Francorchamps, kwalificaties in gevaar? GVS

31 augustus 2019

12u48 0

Zorgen voor Lewis Hamilton. De vijfvoudige wereldkampioen parkeerde in de derde vrije oefensessie op het circuit van Spa-Francorchamps zijn Mercedes in de bandenmuur. De Brit verloor de controle over het stuur in bocht 12, probeerde nog te corrigeren maar ging uiteindelijk toch rechtdoor. De kwalificaties starten om 15u, de vraag is of de topmechaniciens van Mercedes de schade nog kunnen herstellen.

Het was snel duidelijk dat met Hamilton zelf alles in orde was. De situatie werd meteen code rood, wat wil zeggen dat de klok doorloopt, maar niemand de baan op mag. Zo kon de takelwagen de bolide van Hamilton in alle veiligheid oppikken.

#BelgianGP Me assustei com o erro do Hamilton. pic.twitter.com/x2UfyD9Tja Kolgrim(@ _Kolgrim_) link