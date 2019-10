Hamilton beleeft schrik van z’n leven als voorvleugel op zich afstormt, ook Verstappen woest op eigenzinnige Leclerc GVS

13 oktober 2019

11u27 1 Formule 1 Lewis Hamilton staat op een zucht van een zesde Formule 1-wereldtitel, al kwam de Brit in de Grote Prijs van Japan met de schrik vrij. Een deel van de kapotte voorvleugel van Charles Leclerc vloog op een recht stuk richting de cockpit van de achtervolgende Mercedes-bolide. Dankzij de ‘halo’ bleef Hamilton een ferme klap op het hoofd bespaard. Achteraf is er veel commotie over het feit dat de Monegask niet meteen de pits indook.

Charles Leclerc (21), dé man in vorm in de koningsklasse van de autosport, kende een tumultueuze start op het circuit van Suzuka. In de eerste ronde kwam hij in aanraking met de wagen van Max Verstappen. De Nederlander gaf iets later op, de Ferrari van de Monegask kwam er eveneens niet zonder kleerscheuren uit. Zijn linkerbuitenspiegel kwam los te hangen en een deel van zijn voorvleugel geraakte beschadigd. De bobo’s van Ferrari spoorden het jonge talent aan om de pitstop in te duiken, maar de communicatie van Leclerc via de boordcomputer was duidelijk: “Neen, ik kan nog verder.” De winnaar van Spa-Francorchamps kreeg zijn zin. “Het was heel lomp. Ik liet genoeg ruimte en ik zat er al voor”, brieste Max achteraf. “Het is belachelijk dat Leclerc niet meteen een straf krijgt. Wat moet hij nog meer doen?” Leclerc weet de aanvaring aan onderstuur. “Daardoor maakten we contact en werd het een lastige race voor mij en was die van Verstappen meteen geruïneerd”.

Leclerc reed dus door. Geen sinecure, met een loshangende buitenspiegel. Via on-board-beelden is te zien dat hij aan een snelheid van 200 kilometer per uur met één hand de spiegel probeert vast te houden zodat die er niet af zou vliegen. Vergeefse moeite, want enkele ronden later was de Monegask toch zijn buitenspiegel kwijt.

Daar bleef het niet bij, want even nadien brak ook de kapotte voorvleugel af. Hamilton - in het spoor van de Ferrari - beleefde daarbij de schrik van zijn leven: hij zag het onderdeel op zich komen afgestormd. De vleugel knalde recht op z’n ‘halo’ - de cockpitbescherming die sinds 2018 op elke Formule 1-wagen verplicht is. Dankzij die regel werd de toekomstige zesvoudige wereldkampioen een serieuze klap op zijn helm - en misschien erger - bespaard. Hamilton wond zich tijdens de race al op over het feit dat Leclerc niet gewoon de pits indook om een nieuwe voorvleugel gaan op te halen en liet duidelijk verstaan dat hij op z’n minst een waarschuwing verdiende.

Foto’s op Twitter tonen alvast de schade aan Hamilton zijn wagen na de inslag van de voorvleugel. De ‘halo’ heeft zo zijn waarde nogmaals bewezen. De FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) boog zich na de wedstrijd over de incidenten en legde Leclerc een tijdstraf op van vijftien seconden. Van die vijftien seconden zijn er vijf voor de botsing met Verstappen en krijgt hij er tien, omdat Ferrari en Leclerc de oproep van de wedstrijdleiding negeerden om de pitstraat in te gaan en de schade te repareren. Ferrari krijgt daarvoor ook een geldboete van 25.000 euro. Daardoor zakt de jonge Monegask van de zesde naar de zevende plaats.

Hieronder beelden van de aanrijding tussen Leclerc en Verstappen gezien vanuit de Ferrari-wagen

