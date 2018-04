Hamilton: "Als ik of Alonso in de Red Bull zou zitten, hadden ze wel punten gehaald" Tim Engelen

10 april 2018

15u59 0 Formule 1 Lewis Hamilton denkt dat de onervarenheid van Max Verstappen Red Bull dit seizoen punten heeft gekost. In Bahrein kwamen de wereldkampioen en de Nederlander met elkaar in aanraking en Hamilton hoopt dat Verstappen daar van leert.

"Ik kwam in dezelfde situaties terecht toen ik jonger was, dus ik weet hoe het is. Max had een degelijke race moeten hebben. Als Fernando Alonso in die wagen had gezeten, had hij punten gehaald voor Red Bull. Als ik in die wagen had gezeten, dan had ik punten gehaald voor Red Bull", vertelt Hamilton.

"Het is makkelijk om te snel te gaan en vergeten om respect te hebben voor de coureurs om je heen", geeft de coureur van Mercedes aan. Hamilton benadrukt wel respect te hebben voor Verstappen. Eerder zei hij al dat hij in de Nederlander een toekomstig wereldkampioen ziet. "Zijn snelheid is fantastisch, maar jonge coureurs maken niet altijd de juiste beslissingen."

Hamilton was blij dat het contact tussen de twee rivalen er niet toe leidde dat hij zelf ook uit de race lag. "Ik denk aan het kampioenschap en op dat moment weet ik heel goed dat een crash een klap zou zijn voor mijn strijd om de titel."

Max Verstappen van zijn kant neemt het Lewis Hamilton niet kwalijk dat hij hem kort na de GP van Bahrein een eikel ('Such a dickhead') noemde. "Op het moment dat hij dat zei, zat hij nog vol adrenaline. Hij kwam net uit de auto. Dat kan gebeuren", aldus 'Mad Max' bij het Nederlandse Ziggo-programma Peptalk.

Verstappen bleef er wel bij dat de inhaalactie geoorloofd was. "Ik zat er heel dicht op. Er was kans op een inhaalactie. Ik vond het goed kunnen. Onze auto is supergoed, dan ga ik er niet achter zitten en wachten", zei Verstappen, die vanavond naar China vliegt voor de GP van aanstaande zondag.

En ook Hamilton gaf bij Ziggo aan dat zijn uitspraak in het heetst van de strijd gedaan werd. "Ik hoop dat mensen dat begrijpen. Het is nooit leuk om te botsen, zeker niet als je denkt dat het voorkomen had kunnen worden. Ik dacht echt dat Max mij geen ruimte meer gaf. Misschien zie ik het anders als ik de beelden terugzie en zeg ik dan dat ik te agressief was. Ik meen niet alles wat ik op dat moment zeg."