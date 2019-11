Had Verstappen dan toch een punt? “FIA neemt brandstofleidingen van Ferrari in beslag" Redactie

20 november 2019

18u46

Bron: AD.nl 0 Formule 1 Het Formule 1-team van Ferrari staat onder verdenking van fraude nu de autosportfederatie FIA de brandstofleidingen van de bolides in beslag heeft genomen. Dat melden het Duitse Bild en AMuS.

Het Formule 1-team rond de Duitse viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel en het Franse toptalent Charles Leclerc ligt sinds de Grand Prix van de Verenigde Staten onder vuur. Ferrari zou een onreglementaire truc hebben gebruikt om extra brandstof in de motor te injecteren. Daarmee zou meer vermogen én een hogere topsnelheid worden verkregen. Na de magere resultaten van de Italiaanse renstal op het Circuit of the Americas in Austin, Texas - eerder deze maand - haalde Max Verstappen al hard uit naar Ferrari. “Dat krijg je als je stopt met vals spelen.”

Ferrari was het voorbije seizoen op de rechte stukken een flink stuk sneller dan de concurrentie, soms wel met 50pk meer. Voor de de race in Austin paste de FIA de Technische Richtlijn aan, waardoor niet meer mogelijk was met trucs de wet te omzeilen. Leclerc en Vettel deden vervolgens niet meer mee om de prijzen. Bij de Grand Prix van Brazilië, zondag, reden de twee elkaar na een botsing van de baan.

Om alle speculaties de kop in te drukken, heeft de FIA nu toch ingegrepen en een onderzoek aangekondigd. Volgens AMuS zou ook een ander, nog niet bij naam genoemd F1-team bezoek hebben gehad van de autosportfederatie.