Grote Prijs F1 van Japan in gevaar? Tyfoon nadert circuit van Suzuka met rasse schreden LPB

09 oktober 2019

10u18

Bron: anp 0

Deskundigen maken zich zorgen over de weersomstandigheden van de komende dagen op het circuit van Suzuka, waar zondag de Grote Prijs van Japan in de Formule 1 wordt verreden. Tyfoon Hagibis nadert met rasse schreden het gebied waar de F1-piloten de komende dagen in actie komen, in eerste instantie met de vrije trainingen en de kwalificaties. De organisatie maakte op de eigen website bekend de situatie goed in de gaten te houden. Van paniek is vooralsnog geen sprake. De eerste maatregel waaraan wordt gedacht, is een aanpassing in de starttijden.

Op het hoogtepunt van de storm worden windstoten verwacht van zo'n 216 km/u. Of die precies het gebied rond Suzuka zullen treffen, is niet zeker. Wel wordt in Japan rekening gehouden met afgelastingen van wedstrijden bij het WK rugby, dat momenteel ook in het land plaatsvindt. Er is geen ruimte in het speelschema om deze duels later te plannen, waardoor ze eventueel in een reglementair gelijkspel worden omgezet.