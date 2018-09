Grote baas van McLaren steekt hand ook in eigen boezem: "Stoffel niet het materiaal gegeven waarmee hij zijn talent kon tonen" TLB

03 september 2018

03 september 2018

Zak Brown, de CEO van McLaren Racing, gaf inmiddels zijn visie op de beslissing om de samenwerking met Stoffel Vandoorne stop te zetten na het lopende seizoen.

“We beseffen dat we Stoffel niet het materiaal hebben gegeven waarmee hij zijn talent kan laten zien”, aldus Brown. "Stoffel heeft zich een fantastische team player getoond en zijn werkethiek is ronduit impressionant. Binnen het team heeft Stoffel een fantastische reputatie en we hebben heel graag met hem samengewerkt."

“We kunnen niet ontkennen dat we samen graag wat meer succes hadden gehad", is Brown eerlijk. "Maar we zijn Stoffel heel dankbaar voor het harde werk dat hij geleverd heeft en de passie die hij de voorbije jaren toonde. Waar zijn toekomst ook zal liggen, we wensen hem veel succes. En hij zal natuurlijk voor eeuwig deel uitmaken van de McLaren-familie.”