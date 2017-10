Gridstraf van tien plaatsen dreigt voor Vettel na toiletbezoek PL

13u20

Bron: sport1 6 EPA Formule 1 Sebastian Vettel heeft een waarschuwing gekregen om een niet alledaagse reden. De Ferrari-piloot werd berispt omdat hij voor de start van de Grote Prijs van Japan op het toilet zat bij het spelen van de hymne. Een gridstraf van tien plaatsen komt daarmee gevaarlijk dichtbij voor de rivaal van WK-leider Lewis Hamilton.

De regel is duidelijk: voor de start van een GP moet elke F1-piloot op de startgrid aanwezig zijn wanneer de hymne van het organiserende land gespeeld wordt. In Japan slaagde Vettel daar maar half in. Wegens een dringend toiletbezoek arriveerde hij pas op het circuit toen de Japanse hymne al een tijdje door de luidsprekers weerklonk. Iets wat enkele baancommissarissen niet was ontgaan. Vettel kreeg een waarschuwing, zijn tweede 'gele kaart' van dit seizoen nadat hij in Monaco over de witte lijn reed bij het verlaten van de pits. Bij een derde waarschuwing wacht er Vettel een gridstraf van tien plaatsen.



"Dit moet een grap zijn", fulmineerde de Duitser in Austin, waar dit weekend de Grote Prijs van de Verenigde Staten doorgaat. "Misschien had ik niet moeten wachten tot ik op het toilet was om mijn behoefte te doen. Dat ik hiervoor bestraft word, is onbegrijpelijk. Natuurlijk was ik een beetje te laat, maar ik heb zeker nog de helft van het volkslied gehoord."



Vettel volgt in het WK-klassement op 59 punten van leider Lewis Hamilton. De Brit van Mercedes kan in de VS zijn vierde wereldtitel veiligstellen.

Lees ook: Stoffel Vandoorne moet vijf plaatsen achteruit op startgrid in VS