GP Formule 1 van Spa-Francorchamps staat tenminste tot eind 2021 op kalender TLB

20 juni 2018

14u53

Bron: Belga 0 Formule 1 De Grote Prijs van België, op het circuit van Spa-Francorchamps, staat minstens tot eind 2021 op de F1-kalender. Dat maakte de F1 zonet bekend in een persbericht.

Terwijl de sport zich internationaal blijft ontwikkelen, blijven ook historische circuits - zoals Spa - een belangrijk element in de waarden en herinneringen aan de Formule 1", klonk het in het persbericht. Ondanks dat er onderhandelingen lopen om GP's te organiseren in Miami (Verenigde Staten) en Hanoi (Vietnam) werd het contract met het circuit van Spa verlengd tot en met 2021.

Waals minister van Economie Pierre-Yves Jeholet verzekert dat het om een "goed akkoord" gaat. "Dergelijk belangrijk evenement geeft onze regio een grote internationale visibiliteit. De voordelen op zowel nationaal als regionaal vlak zijn groot. Vorig jaar bedroeg ons rendement op de investering 315 procent en steeg de kaartenverkoop met 7,5 procent."

Het Ardense circuit, het langste op de F1-kalender (7,004 km), staat al op de kalender van de F1 sinds het eerste seizoen in 1950.

Vorig jaar pakte de Britse wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) zijn derde zege in Spa. De Duitser Michael Schumacher is de recordhouder met zes overwinningen.