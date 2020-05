GP Formule 1 van Spa-Francorchamps kan op 30 augustus achter gesloten deuren doorgaan ABD

15 mei 2020

08u54

Bron: Belga 0 Formule 1 De Grote Prijs Formule 1 van België op het circuit van Spa-Francorchamps zou op 30 augustus achter gesloten deuren kunnen doorgaan. Dat kondigden Elio Di Rupo, de Waalse minister-president, en Willy Borsus, Waals minister van Economie, vrijdagmorgen aan. De Nationale Veiligheidsraad had eerder grote evenementen tot 31 augustus verboden.

In een persbericht waarin de gedeeltelijke opening van het circuit werd bekendgemaakt, werd ook duidelijk dat de GP van België op 30 augustus achter gesloten deuren kan doorgaan, net als alle oefenritten de dagen voordien. Dat besliste een overlegcommissie, aangevuld met experts die de exitstrategie bepalen.

Zoals werd voorzien tijdens de Veiligheidsraad van afgelopen woensdag werd ook toegestaan dat individuele profatleten hun trainingen op het circuit kunnen hervatten. Groepen tot twintig personen worden toegelaten, onder de supervisie van een coach. De sociale afstand dient te allen tijde gerespecteerd te worden.

Met het akkoord van de Belgische autoriteiten moeten de organisatoren van de GP van België nog onderhandelen met Liberty Media, dat verantwoordelijk is voor de wereldwijde promotie van de Formule 1. Er zal immers bijgepast moeten worden bij afwezigheid van fans op het mythische circuit. Tot dusver werden al 165.000 tickets verkocht.

De F1 hoopt op 5 juli in Oostenrijk eindelijk te kunnen beginnen aan het seizoen. De Grote Prijzen in het voorjaar werden allen afgelast omwille van de wereldwijde coronacrisis. In totaal werden tien Grote Prijzen geannuleerd (Australië, Monaco en Frankrijk) of uitgesteld naar een latere datum (Bahrein, China, Vietnam, Nederland, Spanje, Azerbeidzjan en Canada).

