GP Formule 1 van Spa-Francorchamps kan op 30 augustus achter gesloten deuren doorgaan

15 mei 2020

08u54

Bron: Belga 68 Formule 1 De Grote Prijs Formule 1 van België op het circuit van Spa-Francorchamps kan op 30 augustus achter gesloten deuren doorgaan. Dat kondigden Elio Di Rupo, de Waalse minister-president, en Willy Borsus, Waals minister van Economie, vanmorgen aan. De Nationale Veiligheidsraad had eerder grote evenementen tot 31 augustus verboden.

In een persbericht waarin de gedeeltelijke opening van het circuit werd bekendgemaakt, werd ook duidelijk dat de GP van België op 30 augustus achter gesloten deuren kan doorgaan, net als alle oefenritten de dagen voordien. Dat besliste een overlegcommissie, aangevuld met experts die de exitstrategie bepalen.

Zoals werd voorzien tijdens de Veiligheidsraad van afgelopen woensdag werd ook toegestaan dat individuele profatleten hun trainingen op het circuit kunnen hervatten. Groepen tot twintig personen worden toegelaten, onder de supervisie van een coach. De sociale afstand dient te allen tijde gerespecteerd te worden.

Met het akkoord van de Belgische autoriteiten moeten de organisatoren van de GP van België nog onderhandelen met Liberty Media, dat verantwoordelijk is voor de wereldwijde promotie van de Formule 1. Er zal immers bijgepast moeten worden bij afwezigheid van fans op het mythische circuit. Tot dusver werden al 165.000 tickets verkocht.

Organisator: “Grote Prijs zal in de komende dagen helemaal afgerond worden”

De beslissing van de regionale overheden om de Grote Prijs Formule 1 van België op 30 augustus, achter gesloten deuren, toe te laten werd bij organisator Spa Grand Prix op gejuich onthaald. Algemeen directrice Vanessa Maes verwachtte dat de komende dagen ook de onderhandelingen met Liberty Media en het Formula 1 Management afgerond zullen worden.

“Door het groen licht van de autoriteiten kan België zijn plaats op de F1-kalender behouden”, legde Maes uit. “Liberty Media (dat de wereldwijde promotie van de F1 voor zijn rekening neemt, red.) zal zo ook beseffen dat de Grote Prijs in België belangrijk is. Het is een belangrijk signaal voor de toekomst.”

“We hadden een princiepsakkoord met Liberty Media en Formula 1 Management om de Grote Prijs achter gesloten deuren te organiseren”, ging Maes verder. “Het ligt nog niet helemaal vast en ik kan geen details vrijgeven, maar ik verwacht nu wel dat er de komende dagen, zonder twijfel voor het einde van de maand, witte rook zal zijn. Ik ben optimistisch.”

Ook een GP achter gesloten deuren zal organisatie vereisen. “We hebben inderdaad tijd nodig om dat te bekijken. We zijn gewoon op drie dagen 300.000 mensen te ontvangen. We kunnen nu nog niet weten hoeveel personen er bij een GP achter gesloten deuren toch nog aanwezig zullen zijn. Het zullen enkel de strikt noodzakelijke personen zijn. Maar we moeten absoluut de veiligheidsvoorschriften naleven. We willen daar onze prioriteit leggen.”

“Het is natuurlijk jammer dat ons prachtige circuit het dit jaar zonder supporters moeten, maar in de huidige context was dit de enige mogelijke manier”, besloot Maes.

