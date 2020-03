GP Formule 1 van Bahrein wordt achter gesloten deuren gereden vanwege coronavirus Redactie

08 maart 2020

09u33 4 Formule 1 De Grote Prijs Formule 1 van Bahrein zal op 22 maart achter gesloten deuren plaatsvinden. Vanwege het coronavirus worden op het circuit van Sakhir geen toeschouwers toegelaten, zo maakte de organisator zondag bekend. “De veiligheid is onze eerste prioriteit”, luidt het.

De organisatie nam de beslissing in samenspraak met de internationale partners en de gezondheidsdiensten van het Arabische koninkrijk. Eerder was al de ticketverkoop stopgezet. De GP van Bahrein is de tweede Grote Prijs van het seizoen. Volgende week opent het WK in Melbourne. De GP van China, voorzien in april, is afgelast door het coronavirus.