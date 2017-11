GP Brazilië wel heel snel voorbij voor Stoffel Vandoorne na crash bij de start, Vettel en Ferrari mogen juichen Hans Op de Beeck

Crash Vandoorne

Sebastian Vettel heeft geprofiteerd van een uitstekende start om de GP van Brazilië op zijn naam te schrijven. De Ferrari snelde meteen de in pole vertrokken Valtteri Bottas voorbij en gaf de leiding niet meer af. Dan was het gevecht in de achterhoede interessanter, met Lewis Hamilton die vanop de laatste plaats vertrokken was en er een meeslepende inhaalrace van maakte. Eentje die uiteindelijk strandde op de vierde plaats, op amper een seconde van het podium en plaats drie van Raikkonen. Eén en drie voor Ferrari dus. Verstappen worstelde met de banden en werd vijfde.

Stoffel Vandoorne kende een rampzalige start in Sao Paulo. Onze landgenoot was op het circuit van Interlagos als twaalfde gestart, maar werd al snel aangetikt door de Haas-Ferrari van de Deen Magnussen waardoor hij tegen Ricciardo vloog. Resultaat: Vandoorne en Magnussen out. Snel daarna kwam de safety car het circuit op. Maar liefst vier rondjes lang. Ook Ocon was betrokken bij een crash met Grosjean. De wedstrijd van Vandoorne zat er echter al op. De McLaren-Honda te zwaar beschadigd.

