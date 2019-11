Goed nieuws voor Max Verstappen: Honda levert zeker tot 2021 motor van Red Bull-bolide LPB

27 november 2019

12u17

Bron: anp 0 Formule 1 De Formule 1-renstal van Red Bull, het team van Max Verstappen, is minstens tot 2021 verzekerd van de motoren van Honda. De Japanse fabrikant heeft het contract met een jaar verlengd, bevestigt Red Bull-topman Helmut Marko. Ook Toro Rosso, het opleidingsteam van Red Bull, kan blijven rekenen op Honda als motorleverancier.

De toekomst van Red Bull Racing was tot vandaag na 2020 formeel niet verzekerd. Het huidige contract met Honda loopt volgend jaar af, dus beschikte het F1-team op papier niet over een motorleverancier. Ferrari en Mercedes leveren vanzelfsprekend geen krachtbronnen aan een directe concurrent. Red Bull, dat eind vorig jaar de samenwerking met Renault verbrak, ging een contract voor twee jaar aan met Honda. Tot tevredenheid van alle partijen. De Honda-motor toonde zich gaandeweg een stuk betrouwbaarder dan die van Renault. Max Verstappen won dit jaar al drie Grote Prijzen.

Probleempje: in 2021 ondergaan de regels in de Formule 1 forse wijzigingen. Er is een budgetplafond voorzien, waarbij de teams maximaal een kleine 160 miljoen euro mogen uitgeven. Daardoor kan Honda minder geld uitgeven voor de ontwikkeling van de motor. Het duurde lang voor Honda de knoop doorhakte, maar de Japanners beslisten nu toch om alvast nog een jaar langer, tot 2021 dus, in de koningsklasse van de autosport actief te blijven.

“Goede resultaten zijn positief, maar de kosten spelen een belangrijke rol”, aldus directeur Masashi Yamamoto bij Autosport.com. “We hebben veel geld uitgegeven om het gat naar de topteams Mercedes en Ferrari te dichten. Nu moeten we de huidige kwaliteit zien vast te houden en toch kosten verminderen.”