Giovinazzi krijgt gridstraf, Italiaan start straks op laatste plek Redactie

12 juli 2020

13u12

Bron: Belga 0

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing) moet vijf plaatsen inleveren op de startgrid van de Grote Prijs van Steiermark, de tweede manche in het WK Formule 1, vanwege het verwisselen van versnellingsbak. Aangezien de Italiaan 19de en voorlaatste was in de kwalificaties, wordt hij de facto slechts één plaats achteruitgezet. Alfa Romeo moest de versnellingsbak verwisselen nadat Giovinazzi in de kwalificaties van de baan ging.

Hamilton vanaf de pole

De GP wordt om 15u10 op gang geschoten op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg, met de Britse wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) op de polepositie. Een week geleden ging het F1-seizoen van start met de Grote Prijs van Oostenrijk, eveneens in Spielberg. De Fin Valtteri Bottas (Mercedes) won, voor de Monegask Charles Leclerc (Ferrari) en de Brit Lando Norris (McLaren). Hamilton viel na een tijdstraf net naast het podium.