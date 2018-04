Gewezen F1-piloot Barrichello geopereerd aan tumor: "Had pijn alsof mijn hoofd ging ontploffen" LPB

17 april 2018

12u37

Formule 1 Voormalig F1-piloot Rubens Barrichello is eind januari geopereerd om een goedaardige tumor in zijn hals te laten verwijderen. Dat maakte de Braziliaan zelf bekend in een interview met tv-zender Globo TV. "Ik heb geluk gehad. Slechts 14 procent van de mensen met dit probleem herstelt volledig."

Barrichello ontdekte de tumor eind januari. "Op een ochtend nam ik een douche", zegt de gewezen Ferrari-rijder. "Ik had ineens hevige hoofdpijn, alsof mijn hoofd ging ontploffen. Ik moest even liggen. Na enkele minuten kon ik dan toch naar mijn echtgenote Silvana gaan. Ik begreep meteen dat het een ernstig probleem was. Ik ging te rade bij een bevriende arts, die de ernst van de situatie inzag."

Niet veel later werd Barrichello geopereerd. "Ik heb geluk gehad. De artsen zeiden me dat slechts 14 procent van de mensen met dit probleem volledig herstelt. Ik vreesde dat ik niet meer zou kunnen lopen, maar gelukkig is dat niet het geval", stelt Barrichello, die al enkele jaren deelneemt aan stockcar- en uithoudingsraces zoals de 24 Uur van Le Mans.

Barrichello trad van 1993 tot 2011 aan in de Formule 1, voor Jordan, Stewart, Ferrari, Honda, Brawn GP en Williams. Hij reed 326 Grote Prijzen en boekte daarin elf zeges.