Gewezen F1-coureur stelt dat vrouwen niets te zoeken hebben in de formule 1 en daar krijgt ze veel kritiek voor: "Niet jouw probleem, Carmen" Hans Op de Beeck

08 maart 2018

15u03 11 Formule 1 Een vreemde genderrel in de formule 1, waar gewezen F1-coureur Carmen Jorda beweert dat vrouwen maar beter kunnen wegblijven uit de koningsklasse van de autosport. Tot ontsteltenis van onder andere ex-wereldkampioen Jenson Button.

Het was ex-coureur Jenson Button, wereldkampioen in de formule 1 in 2009, die de het vuur aan de lont stak door te reageren op uitspraken van Carmen Jorda, in 2015 ontwikkelingspilote bij Lotus en sinds vorig jaar officieel lid van de vrouwencommissie van de FIA. De Spaanse schone is een voorvechtster om mannen en vrouwen niet samen te laten racen. Volgens Jorda is het fysieke verschil te groot, waardoor vrouwen geen eerlijke kans krijgen.

In recente uitspraken stelt ze dat vrouwen een eigen competitie moeten krijgen, of dat ze voor de "fysiek minder veeleisende" Formula E moeten kiezen. Die elektrische bolides zijn volgens haar makkelijker te besturen wegens minder neerwaartse kracht en ook stuurkracht. Jorda: "In ben ervan overtuigd dat vrouwen resultaten kunnen rijden in karting, Formule 3, Formule E en GT, maar niet in Formule 1 en 2. Daar is, volgens mijn ervaring, onze fysieke handicap te groot. Daarom ook dat we geen vrouwen meer in de F1 zien en het erop lijkt dat die hele autosport door mannen gedomineerd is. Terwijl het net de bedoeling moet zijn om de sport toegankelijker te maken voor vrouwen, zoals alle andere sporten."

Oh Carmen, you’re not helping proper female racing drivers with this comment. Ask @DanicaPatrick about being 💪🏽 enough to drive a race car! She’d kick my butt in the gym & she’s probably as strong as any driver on the F1 Grid right now. Physical barrier is not your issue Carmen https://t.co/hbyMzrCypg Jenson Button(@ JensonButton) link

Een opvallend standpunt dat binnen de motorsport het debat aanzwengelt, maar ook de nodige kritiek oogst. Zo tweette Button al: "Oh Carmen, met dit commentaar doe je de zaak van de echte vrouwelijke coureurs geen goed. Vraag maar eens aan Danica Patrick (die in NASCAR een knappe carrière uitgebouwd heeft, nvdr) of ze sterk genoeg is om met een racewagen te rijden! In de gym zou ze me ervan langs geven en ze is waarschijnlijk even sterk dan iedere piloot uit de huidige formule 1. De fysieke barrière is niet jouw probleem, Carmen."

Ondanks dat naast Jorda ook Susie Wolff in 2015 en 2016 enkele testritten afwerkte voor Williams, zijn vrouwen in de formule 1 hoogst zelden. Voor een vrouw in een echte F1-race moeten we al teruggaan naar 1976 en Lella Lombardi in de GP van Oostenrijk. Ook in de Formula E is het met een vergrootglas speuren naar vrouwelijk talent. De laatste die daarin haar opwachting maakte, was Simona de Silvestro in het seizoen 2014/2015 met de Andretti.

Al promoveerde Sauber deze week de Colombiaanse Tatiana Calderon tot hun officiële testpilote. Ook zij reageerde al op de voorstellen van Jordan. "Ik ken Carmen niet persoonlijk, maar ik ben er wel van overtuigd dat ook wij kunnen meedoen op het hoogste niveau, niet alleen als coureurs maar ook als ingenieur of mecanicien. Ik wil zoveel mogelijk vrouwen steunen die een passie hebben voor de sport om ervoor te zorgen dat zij kansen krijgen zoals ik die nu krijg."



We are happy to announce @TataCalde as our Test Driver for #F1 2018! 👏 "I have been able to substantially expand and develop my skills as a race driver, and I am convinced that I will be doing so throughout this year." Read full report 👉👉https://t.co/mTEJ3pvUIu pic.twitter.com/nlAK1uZ0KB Sauber F1 Team(@ SauberF1Team) link

Jorda maakt zich ook bij andere vrouwelijke coureurs niet populair met haar uitspraken. Ze kreeg ze er ook opnieuw van langs van Pippa Mann, de Britse die zich al een paar keer voor de Indy 500 heeft gekwalificeerd. Mann liet op Twitter al weten dat het een schandaal is dat Jorda een rol heeft gekregen binnen de FIA.