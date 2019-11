Gênant incident zindert na bij Ferrari: “Beide coureurs zijn schuldig aan crash” Redactie

17 november 2019

21u53

Bron: AD 0 Formule 1 Ferrari kende tijdens de Grand Prix van Brazilië een totale ineenstorting. Charles Leclerc en Sebastian Vettel vochten een ultiem duel uit voor de vierde plaats, maar eindigden allebei met een opgave.

“Ik vind het heel erg voor het team en de coureurs moeten dat ook zo voelen”, vertelt teambaas Mattia Binotto na afloop van de race. “Ze waren vrij om te racen, omdat onze tweede plek in het constructeurskampioenschap veilig is. Ze vochten dus om hun eigen plek, maar dan weten ze dat ze domme fouten moeten vermijden.”

Binotto geeft aan dat het slechts een licht contact was. “Maar er komt nog een tijd voor de analyse. Ik ga nu niets zeggen in het heetst van de strijd. Ik heb gepraat met de coureurs en ik wil nu geen oordeel vellen. Je hebt twee coureurs en ze hebben allebei een deel schuld.”

Als volwassenen oplossen

Leclerc en Vettel toonden zichzelf ook schuldbewust. “Aan het einde van het rechte stuk begon hij te knijpen. Toen ging het heel snel en raakten we elkaar”, vertelt Leclerc. “Maar ik weet dat we als volwassenen kunnen praten en dicht achter ons laten. We voelen ons schuldig naar het team toe.” Vettel beaamde de woorden van zijn teamgenoot. “Het is heel jammer van het team. Ik had nauwelijks ruimte aan de rechterkant en had meer snelheid. Daarna botsten we”

Bekijk hier de beelden:

