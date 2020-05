Geen Zandvoort, wel deze unieke beelden: Verstappen maakte met F1-bolide roadtrip door Nederland GVS

03 mei 2020

Schitteren op het circuit van Zandvoort in wat een gigantisch Oranje-feest moest worden, zit er vandaag niet in. De Formule 1 maakte na 35 jaar opnieuw zijn opwachting in Nederland, maar corona is ook voor de koningsklasse van de autosport onverbiddelijk. Vóór de crisis uitbrak, maakte Max Verstappen in zijn Red Bull-bilide een roadtrip door z’n thuisland. Bedoeld om Zandvoort te promoten, nu dienend om de honger van de fans naar brullende motoren een béétje te stillen.

Samen met ploegmaat Alex Albon reed Verstappen langs de haven van Rotterdam, de vele molens, dwars door de enorme bloemenserres tot pal in het stadscentrum van Den Haag. En dan waren er nog de donuts voor het koninklijke paleis en de ontmoeting met motorcrosser Jeffrey Herlings. De beelden zijn fantastisch.

“Nederland kunnen tonen op deze manier is echt speciaal”, reageerde Verstappen na de unieke tocht. “We keken allemaal uit naar onze thuisrace in Zandvoort. Die gaat nu niet door, maar hopelijk kunnen we met deze video het wachten verzachten. Op de nieuwe datum maken we er een fantastisch weekend van.”