Geen kruid gewassen tegen Vettel op Spa-Francorchamps, geteisterde Vandoorne finisht voor eigen volk laatste GVS

26 augustus 2018

16u36

Bron: Eigen berichtgeving 19 Formule 1 Sebastian Vettel (Ferrari) heeft de Grote Prijs van België gewonnen. De Duitser ging in de eerste ronde meteen voorbij WK-leider Lewis Hamilton (Mercedes) en gaf die koppositie niet meer af. Stoffel Vandoorne (McLaren) reed voor eigen volk een anonieme race en moest zich tevreden stellen met de vijftiende en tevens laatste stek. Spa-Francorchamps werd na enkele honderden meters trouwens opgeschrikt door een stevige crash: Fernando Alonso werd na een stevige smak in de lucht gekatapulteerd maar kwam met de schrik vrij.

De eerste bocht zaaide meteen vernieling. Hulkenberg ging veel te laat in de remmen en ramde de McLaren-bolide van Alonso. De Spanjaard - die aan zijn laatste jaar toe is in een F1-bolide - werd de lucht in gekatapulteerd. Een flinke botsing, als bij wonder kwam de ploegmaat van Vandoorne er zonder blessures vanaf. De safety car mocht onmiddellijk de baan op, maar niet alvorens Vettel pole-pakker Hamilton de loef afstak. De Duitser vlamde voorbij de Mercedes - het moge duidelijk zijn dat de Ferrari op een rechte lijn toch dat tikkeltje sneller is. (lees onder de video verder)

En dé crash was die van Alonso en Hulkenberg! #f1 pic.twitter.com/0OreIheCtS Arjan van der Knaap(@ arjanknaap) link

80.000 Nederlandse fans

Na al het tumult en brokstukken ruimen, reed de safety car terug binnen. Het was de herstart van een weinig spraakmakende race. Ook al omdat de regen uitbleef - die zou in Spa pas vanavond met bakken uit de lucht vallen. Ronde na ronde nam Vettel meer afstand van Hamilton en ook in de achterhoede gebeurde er bitterweinig. Gelukkig was er Max Verstappen. 80.000 Nederlandse fans zagen hoe de durfal zich met twee knappe manoeuvres naar een derde stek stuurde.

Vandoorne kon voor eigen volk met zijn manke wagen dan weer weinig imponeren. Een hele race reed hij op de voorlaatste stek - door het uitvallen van Ricciardo werd dat uiteindelijk de allerlaatste plaats. Tekenend voor het dramatisch weekend dat Stoffel achter de rug heeft. (lees onder de foto verder)

Derde zege

Dankzij een betere pitstop van Hamilton leek het nog even spannend te worden vooraan, maar uiteindelijk kwam de zege van Vettel niet meer in gevaar. Met een voorsprong van tien seconden was de viervoudige wereldkampioen uiteindelijk de verdiende primus - het was zijn derde triomf in België na 2011 en 2013. Hamilton beperkte de schade en finishte als tweede. Verstappen behaald een knappe derde stek. Bottas en Perez vervolledigen de top vijf.

In de WK-tussenstand blijft Hamilton aan kop met 231 punten. Vettel (214 ptn) komt na zijn zege wel iets dichter. Bottas (Mercedes, 147 ptn) springt dankzij zijn vierde plaats over zijn landgenoot Räikkönen naar de derde plaats.