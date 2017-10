Geen chrono voor Vandoorne in eerste vrije oefensessie GP Mexico 19u23

Bron: Belga 0 Photo News Formule 1 Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) heeft geen chrono neergezet in de eerste vrije oefensessie voor de Grote Prijs van Mexico, de achttiende manche in het WK Formule 1.

De West-Vlaming had andermaal te kampen met technische problemen. "Het team heeft onregelmatigheden vastgesteld in de data", zo klonk het bij McLaren nadat Vandoorne in de garage uit de wagen was gestapt. Donderdag raakte al bekend dat Vandoorne in de GP van Mexico een aanzienlijke gridstraf krijgt, want McLaren veranderde enkele onderdelen aan de motor van zijn bolide.



Op het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad domineerde Mercedes de eerste vrije oefenritten. De Fin Valtteri Bottas toonde zich de snelste in 1:17.824. Hij zette daarmee een scherpere tijd op de tabellen dan zijn ploegmaat Lewis Hamilton (1:18.290). De Brit, die negen punten verwijderd is van zijn vierde wereldtitel, bleef Red Bull-rijders Max Verstappen (1:18.395) en Daniel Ricciardo (1:18.421) voor. Sebastian Vettel (Ferrari), de enige die Hamilton op papier nog kan bedreigen voor de wereldtitel, werd vijfde met een rondje in 1:18.586.



Vandoornes Spaanse ploegmaat Fernando Alonso, die zich eveneens aan een gridstraf mag verwachten, liet de achtste chrono (1:19.346) optekenen.



Later op de dag staat de tweede sessie op het programma.





Uitslag

Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:17.824 (42 ronden)



(gem. 199,095 km/u)



Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:18.290 (35)



Max Verstappen (Ned/Red Bull) 1:18.395 (16)



Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull) 1:18.421 (28)



Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:18.586 (28)



Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 1:19.008 (27)



Sergio Pérez (Mex/Force India) 1:19.240 (21)



Fernando Alonso (Spa/McLaren-Honda) 1:19.346 (20)



Felipe Massa (Bra/Williams) 1:19.443 (32)



Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:19.552 (19)



Carlos Sainz Jr (Spa/Renault) 1:19.554 (24)



Lance Stroll (Can/Williams) 1:19.772 (34)



Kevin Magnussen (Den/Haas) 1:20.644 (16)



Pascal Wehrlein (Dui/Sauber) 1:20.971 (30)



Antonio Giovinazzi (Ita/Haas) 1:21.269 (26)



Charles Leclerc (Mon/Sauber) 1:21.446 (28)



Sean Gelael (Ina/Toro Rosso) 1:21.639 (29)



Brendon Hartley (NZe/Toro Rosso) 1:21.747 (10)



Alfonso Celis Jr(Mex/Force India) 1:22.342 (17)



Stoffel Vandoorne (Bel/McLaren-Honda) (3)