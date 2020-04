Francorchamps zou niet op nieuwe F1-kalender staan, al brengt Monza mogelijk redding Jo Bossuyt

29 april 2020

07u02 0 Formule 1 Niets is in deze tijden nog zeker. Maar dat er dit jaar in Francorchamps helemaal geen Formule 1-auto te bespeuren zal zijn, is blijkbaar het scenario dat nu op tafel ligt. Zegt een betrouwbare bron: “België staat niet op mijn kalender...”

De bal ging gisterochtend aan het rollen. Iemand dicht bij F1-eigenaar Liberty Media zou gelekt hebben bij een journalist van het Duitse Bild. Meer moest dat niet zijn om de aangepaste kalender die de hoge omes van de F1 in gedachten hebben de wereld in te sturen. En zie: geen spoor van Zandvoort, Monza, Barcelona of Montreal - ach ja. Maar vooral ook geen Francorchamps. Zelfs geen koers achter gesloten deuren, dus.

Zelfs geen race zonder fans? Uit Francorchamps kwam de reactie dat het allemaal “speculatie” is

Uit Francorchamps kwam de reactie dat het allemaal “speculatie” is. De mensen achter de organisatie van de Belgische grand prix zeggen dat ze in contact blijven met zowel de F1-bazen als de Belgische regering, en dat nog altijd wordt gewerkt aan een Belgische race zonder publiek.

Lang genoeg gewacht

Dat de kalender van Bild 100 procent klopt, is verre van gegarandeerd. Niettemin: nooit rook zonder vuur. Een betrouwbare bron bevestigde ons gisteren off the record dat er alvast geen F2-race gepland is in Francorchamps. Inderdaad: het zou bizar zijn om wél een grand prix in België te organiseren, en de kans niet te benutten om ook de normaal voorziene manche te rijden in de Formule 2, het kampioenschap net onder F1.

Zeker weten: het kan nog veel kanten uit. Maar logisch bekeken is de kans klein dat de situatie voor Francorchamps nog kantelt. Er is de praktische kant: Liberty Media kan niet blijven wachten tot de Belgische organisatoren van de regering duidelijke modaliteiten voor een eventuele grand prix zonder publiek krijgen. Maar ook de commerciële: de landen die na de zomer wel een plaats op de ontwerpkalender met 17 races kregen, zijn interessanter voor de F1-bazen en grote sponsors, en betalen vooral fortuinen aan startgeld, terwijl Liberty Media zelf in de beurs zou moeten tasten voor een race zonder publiek in Francorchamps, eind augustus. Ticketverkoop is immers de grootste bron van inkomsten voor de Belgische organisatoren, die zonder publiek nooit het voorziene startgeld kunnen betalen.

Brengt Monza redding?

Natuurlijk kan de kalender nog veranderen. Heel snel zelfs. Onze bron, nog: “Toch raar dat Monza wél op mijn F2-kalender staat, en niet op de F1-kalender die gelekt werd...” Volgens een andere (Italiaanse) bron zou dat te maken hebben met Ferrari, dat ondertussen zware druk zette om toch een thuisrace te krijgen: “En trouwens, er nog veel kan veranderen, niet alleen voor Monza. Niemand weet met zekerheid hoe de coronacrisis zal evolueren...”

Klopt. Het vermaledijde virus kan de gelekte kalender nog flink bijsturen. Ons buikgevoel: het enige dat Francorchamps kan redden, is... Monza. Als de Italianen inderdaad hun slag thuis haalden en de Formule 1 op 6 september toch in Monza rijdt, in plaats van in Azerbeidzjan zoals Liberty Media blijkbaar wilde, dan staat er logistiek gezien niets in de weg om een week eerder nog snel een koersje mee te pikken in België - amper tien uur rijden voor de vrachtwagens met het F1-materiaal. Ten minste toch als er een financiële constructie gevonden kan worden. En de Belgische overheid tegen dan even duidelijke richtlijnen klaar heeft als voor de stoffenwinkels.

Lees meer:

Onze F1-watcher legt uit waarom een jaar zonder Formule 1 niet langer uitgesloten is (+)

Ferrari dreigt met vertrek uit Formule 1 als budgetplafond verder wordt verlaagd

F1-coureurs leveren in, maar rond wereldkampioen blijft het stil: “Dat Hamilton nu maar bewijst dat hij geld niet belangrijk vindt” (+)