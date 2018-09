Formule 1 wordt speeltuin voor miljardairs: nieuwe trend verontrustend voor jong talent Jo Bossuyt

14 september 2018

08u44 2 Formule 1 Een beetje fortuin was altijd al een goed glijmiddel om in Formule 1 te raken. Maar de nieuwe trend is verontrustend: miljardairs die een zitje kopen voor zoonlief. Als het moet, een volledig team. Zoals de Canadees Lawrence Stroll. Zegt een talentscout: "Het wordt een probleem voor de teams die investeren in écht jong talent."

Veel ongeloof toen deze krant eind juli het nieuws bracht dat het zitje van Stoffel Vandoorne bij McLaren onder druk stond. Ondertussen is het officieel: de West-Vlaming stapt er eind dit seizoen op. Terwijl verscheidene bronnen ons bevestigden dat er eind juli wél een plan op tafel lag om de West-Vlaming meteen te vervangen. Toen daar almaar meer geruchten over gingen, wilde McLaren doen geloven dat het zijn prestaties waren die de twijfel in Vandoorne deden kiemen. Ga weg. Met zijn specifiek gewicht aan talent had het niets te maken. Wel alles met geld.

