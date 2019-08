Formule 1-teams eens over uitbreiding: van 21 naar 22 races Redactie

04 augustus 2019

12u16

De teams in de Formule 1 gaan akkoord met een uitbreiding van de racekalender in 2020 naar 22 races. Dat is er één meer dan dit jaar. Rechtenhouder Liberty Media moest de teams achter zich zien te krijgen omdat eerder is vastgelegd dat 21 het maximum zou zijn. Nederland (Zandvoort) en wellicht Vietnam zijn normaal gesproken de nieuwkomers op de kalender. Alleen de Grote Prijs van Duitsland lijkt te verdwijnen.

Mercedes-baas Toto Wolff bevestigde in Boedapest, waar de GP van Hongarije wordt gehouden, dat de teams in principe akkoord zijn. "We moeten Liberty de kans geven de Formule 1 te laten groeien", zei Wolff na een bijeenkomst met collega-teambazen. "Maar we moeten ook ons personeel beschermen. Er komt een moment dat één crew die de wereld rondreist niet voldoende is. Daarvoor moeten we zoeken naar oplossingen."