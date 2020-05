Formule 1-team Williams, goed voor negen wereldtitels, staat te koop - Renault bespaart maar wil in F1 blijven



29 mei 2020

10u43

Het Formule 1-team Williams is te koop. Dat maakte het overkoepelende bedrijf bekend bij de presentatie van de jaarcijfers.

Williams leed een verlies van bijna 15 miljoen euro en vreest dit jaar als gevolg van de coronacrisis voor nog grotere financiële problemen. Het bedrijf onderzoekt allerlei mogelijkheden, waaronder verkoop van de renstal. Geïnteresseerde partijen kunnen zich melden.

Williams, een roemruchte renstal in de Formule 1 die negen wereldtitels pakte bij de constructeurs en zeven wereldkampioenen leverde, verkeert ook in sportief opzicht in de problemen. Het team van Sir Frank Williams heeft twee slechte jaren achter de rug. De coureurs George Russell en Robert Kubica reden vorig seizoen vrijwel steeds achteraan. Alleen Kubica wist één punt te scoren voor het WK.

Williams maakte ook bekend dat het per direct afscheid heeft genomen van hoofdsponsor ROKiT. Het is de bedoeling dat het Formule 1-seizoen in juli van start gaat, vier maanden later dan gepland. De eerste tien Grote Prijzen werden afgelast of geannuleerd. Voorlopig staat de herstart gepland in Oostenrijk met een GP op 5 juli op de Red Bull Ring in Spielberg. De GP van België in Spa-Francorchamps staat nog altijd op 30 augustus geprogrammeerd, weliswaar achter gesloten deuren.

Renault zal F1 niet verlaten

De Franse autobouwer Renault kondigde gisteren een fors besparingsplan aan, maar dat heeft dan weer geen gevolgen voor het engagement van het bedrijf in de Formule 1. Dat benadrukte topvrouw ad interim Clotilde Delbos.

“Wij hebben het al eerder in het openbaar gezegd en wij bevestigen hierbij dat wij geëngageerd blijven in de F1", stelde Delbos in een telefonisch onderhoud met analisten waarbij ze het plan om 15.000 banen te willen schrappen, toelichtte.

Volgens de Renault-topvrouw speelt het budgetplafond dat in de F1 wordt ingevoerd in de kaart van Renault. “De aankondiging van de nieuwe reglementen omtrent het beperken van de uitgaven is heel goed nieuws voor ons, want wij moeten minder investeren in deze tak dan sommige van onze concurrenten die veel geld uitgeven. Dus wij zijn en blijven in de F1.”

Het budgetplafond in de F1 bepaalt dat er in 2021 nog maximaal 145 miljoen dollar (132 miljoen euro) mag worden uitgegeven. Dat bedrag zakt in de komende jaren tot 140 milljoen dollar (in 2022) en 135 miljoen dollar (2023-2025).

Renault keerde in 2016 na enkele jaren afwezigheid terug in de Formule 1. Een groot succes werd dat nog niet. De Fransen vierden nog geen enkele GP-zege. Een vierde plaats in het constructeurskampioenschap van 2018 is het beste resultaat tot dusver. Dit seizoen, dat door de coronacrisis nog niet kon beginnen, zitten de Fransman Esteban Ocon en de Australiër Daniel Ricciardo in de bolides van Renault. Die laatste stapt in 2021 over naar McLaren. Renault duidde nog geen vervanger aan.

