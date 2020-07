Formule 1 smult van ‘Last Lap Lando’ Norris, Bottas ergert zich aan collega’s en toont hen de vinger ODBS

14 juli 2020

10u19 0 Formule 1 De verrassing van de eerste twee GP’s in Spielberg in het nieuwe F1-seizoen? Lando Norris. De halve Vlaming van McLaren was goed voor een derde en vijfde plaats na telkens een straffe slotronde. Vooral het voorbije weekend was de finish van de Brit smullen geblazen: ultiem van 8 naar 5. Bekijk in de video hieronder de geboorte van ‘Last Lap Lando’.

What a lap! 👏👏@LandoNorris keeping us on the edge of our seats! #AustrianGP



McLaren(@ McLarenF1) link

In het openingsweekend op het circuit van Red Bull in Spielberg liet Norris in de laatste lap een snelste rondetijd optekenen. In combinatie met een tijdstraf van vijf seconden die Lewis Hamilton had gekregen, ging de Brit zo nog naar de derde plaats. En zondag was het weer van dat. Norris ging ronde 70 in als het nummer acht, om twee laps later af te klokken op de vijfde stek. Dankzij opnieuw een combinatie van kunde, een McLaren in goeie doen en geluk. Zo kon Norris profiteren van een wild inhaalmanoeuvre van Lance Stroll, die waarschijnlijk de druk van Norris voelde, bij Daniel Ricciardo.

“Wanhopige actie”

Een actie waarover Ricciardo niet te spreken was. “Stroll ging me niet voorbij, hij reed ons beiden van de baan”, aldus de Australiër. “Ja, ik moet kritisch voor mezelf zijn: ik had hem nooit die kans mogen geven en die opening niet laten. Tegen die lijn moest ik plakken. Maar ik dacht nooit dat hij zo’n wanhopige poging zou ondernemen. Waarschijnlijk omdat Norris er in een rotvaart aankwam.” Stroll zag dat zo niet: “In andere bochten was het onmogelijk om Daniel in te halen, dus toen ik daar finaal een gaatje zag ging ik ervoor.” De actie werd aangekaart bij de wedstrijdcommissarissen, tevergeefs. En Ricciardo klaagde ook over zijn jongere ploegmaat Ocon die hem niet zomaar liet voorbijsteken. De cohesie even zoek bij Renault. In contrast met McLaren, waar Carlos Sainz de deur openzette voor de snellere Norris.

Stewards are looking at the Stroll/Ricciardo incident at Turn 3. #F1 #StyrianGP #NotTheAustrianGP #AustrianGP pic.twitter.com/dG8gcUj63G Jeff Pappone 🇨🇦(@ jpappone) link

En in de laatste bocht reed Norris ook nog voorbij Sergio Perez die schade had aan zijn Racing Point. McLaren-baas Zak Brown bedacht Norris meteen met een nieuwe bijnaam: “Last Lap Lando”.

Ook Bottas ongelukkig

Naast Ricciardo was ook Valtteri Bottas niet te spreken over enkele collega’s. De Fin van Mercedes verloor even zijn cool toen hij in de achtervolging op ploegmaat en leider Lewis Hamilton veel tijd verloor bij het dubbelen. Opvallend: Bottas dubbelde tijdens zijn één-tweetje met Hamilton maar liefst negen coureurs, terwijl er amper zes bolides in dezelfde ronde als het Mercedes-duo wisten te blijven. Wanneer Bottas dan uiteindelijk toch voorbij de Toro Rosso van Pierre Gasly en de Alfa Romeo van Antonio Giovinazzi was geraakt, kregen de twee -verwikkeld in achterhoedegevechten- een duidelijke vinger van Bottas te zien. De Fin finishte uiteindelijk pas op 13 seconden van Hamilton, maar blijft wel leider met zes WK-punten voorsprong.

Bottas zou ook dicht bij een jaar extra bij Mercedes staan nadat CEO Ola Kallenius zijn fiat heeft gegeven om de huidige combinatie het vertrouwen te geven. Ondanks de beschikbaarheid van Sebastian Vettel, die zijn aflopende contract bij Ferrari niet verlengd ziet. Vettel werd getipt als outsider bij Mercedes omdat hij bevriend is met Mercedes-baas Toto Wolff.

