Formule 1 sluit megadeal met Chinese internetreus Tencent LPB

13 april 2018

15u29

Bron: afp 0 Formule 1 In de marge van de Grote Prijs van China hebben de promotoren van de F1 bekendgemaakt een akkoord te hebben gesloten met de Chinese internetreus Tencent. Die zal de F1 de komende jaren in China gaan uitzenden op alle digitale media.

"Tencent wordt een nieuwe digitale mediapartner op de Chinese markt", klinkt het. "Via Tencent wil de Formule 1 haar aanwezigheid en groei in een belangrijk land als China op de lange termijn verzekeren. De Chinese fans kunnen de races via Tencent volgen op zowel online digitale platformen (zoals QQ) als sociale media-platformen (zoals WeChat)."

WeChat, het multifunctionele berichtensysteem van Tencent, telt meer dan een miljard gebruikers en is zo wereldwijd de grootste speler inzake 'messaging'. De waarde van de Tencent-groep wordt geschat op 500 miljard dollar. "Behalve de resterende Grote Prijzen van dit seizoen, zal Tencent ook diverse livestreams bieden met begeleiding en analyse", luidt het nog.

De Formule 1 tekende ook afzonderlijke contracten met Guangdong TV en Shanghai TV, die volgen op de overeenkomst die vorige maand gesloten werd met CCTV, het belangrijkste publieke Chinese tv-kanaal.