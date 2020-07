Formule 1-piloot Pérez verblijft uit voorzorg in isolatie in aanloop naar de GP van Groot-Brittannië MXG

30 juli 2020

17u26

Bron: Belga 0 Formule 1 Formule 1-coureur Sergio Pérez zit voorlopig uit voorzorg in isolatie. De 30-jarige Mexicaan van de renstal Racing Point wacht daar het resultaat af van een extra test op het coronavirus. De eerste test leverde geen duidelijk resultaat op.

Pérez zou eigenlijk donderdag op Silverstone aanschuiven voor een persconferentie in de aanloop naar de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De Mexicaan blijft echter weg van het circuit zo lang de uitslag van zijn coronatest niet bekend is. Volgens een woordvoerder van Racing Point is de Mexicaan in Europa gebleven na de laatste GP, twee weken geleden in Hongarije.

Pérez staat in de WK-stand na drie races op de zesde plaats met 22 punten. De bolides van Racing Point behoren dankzij hun sterke Mercedes-motoren vooralsnog tot de subtop in de Formule 1. Stel dat de uitslag van de test van Pérez positief is, mag hij niet racen op Silverstone en is de eerste in lijn om zijn zitje als invaller in te nemen... Stoffel Vandoorne.

Lees ook: Kansen op F1-zitje als invaller verhogen voor Vandoorne: Mercedes gaat testrijder delen met Racing Point en McLaren