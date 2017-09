Formule 1 nog zeker drie jaar langer in China PL

08u42

Bron: ANP 0 Getty Images Stoffel Vandoorne vorig seizoen in actie op het circuit in Shanghai.

De Grote Prijs van China maakt nog zeker drie jaar deel uit van de Formule 1. De koningsklasse van de autosport heeft een nieuwe deal gesloten met het circuit van Shanghai. De overeenkomst betreft een verlenging tot en met 2020, meldt Formule 1-baas Chase Carey.



De F1-race in China bestaat sinds 2004 en het Shanghai International Circuit is telkens de gastheer geweest. Het circuit staat vaak garant voor spektakel vanwege de vele mogelijkheden om in te halen. De Grote Prijs van China staat volgend jaar op 15 april gepland. "China heeft al laten zien dat het onze sport omarmt en we geloven dat er nog veel meer te halen valt in dat geweldige land", aldus Carey over de contractverlenging.