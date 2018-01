Formule 1 neemt afscheid van de pitspoezen: "Ze passen niet meer bij de moderne tijd" YP

31 januari 2018

14u53

Bron: ANP 150 Formule 1 De welbekende gridgirls zijn niet meer. Vanaf dit seizoen, dat op 25 maart start met de Grote Prijs van Australië, staan de vrouwen niet meer bij de wagens van de Formule 1-coureurs bij de startopstelling. Dat maakte de F1 vandaag bekend.

"We hebben afgelopen jaar gekeken naar welke zaken we moeten veranderen zodat het op één lijn zit met onze kijk op de sport", zo maakt Sean Bratches, commercieel directeur bij de Formule 1, bekend. "Hoewel de grid girls al decennia onderdeel zijn van de Grands Prix, denken we dat dit niet meer past bij de moderne tijd. We geloven niet dat dit passend of relevant is voor de Formule 1 en zijn fans."

Eerder verdwenen de walk-on girls al uit het darts. De professionele dartsorganisatie heeft daartoe besloten in overleg met omroepbazen. Daarmee is een einde gekomen aan een lange traditie in het darts waarbij de spelers door dames onder luid gejoel naar het podium worden begeleid.