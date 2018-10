Formule 1-legende Niki Lauda mag na longtransplantatie ziekenhuis verlaten LPB

24 oktober 2018

Voormalig F1-coureur Niki Lauda heeft bijna drie maanden na zijn longtransplantatie het ziekenhuis van Wenen verlaten. Lauda onderging de longtransplantatie begin augustus. De ingreep was nodig omdat de 69-jarige Oostenrijker, drievoudig wereldkampioen (1975, 1977 en 1984) in de Formule 1, ernstig ziek was. Bij een crash op de Nürburgring in 1976 raakte Lauda zwaargewond, ook zijn nieren en longen werden aangetast. Lauda bleef nadien sukkelen met de gevolgen van het ongeval en onderging al twee keer een niertransplantatie. De ex-autocoureur wacht nu een lange revalidatie. "Uiteraard zal ons team Niki Lauda verder bijstaan", klinkt het in een mededeling van het ziekenhuis.