Formule 1-legende Niki Lauda ligt nog altijd met griep op intensieve zorgen XC

08 januari 2019

14u23

Voormalig autocoureur Niki Lauda ligt nog altijd met een griep op intensieve zorgen in een ziekenhuis in Wenen. Oostenrijkse media schrijven dat de 69-jarige Lauda te kampen heeft met een longontsteking, maar dat kan het ziekenhuis niet bevestigen.

Lauda zou vooral uit voorzorg op de intensive care liggen, na een griepgeval in zijn familie. Hij kan waarschijnlijk de komende week het ziekenhuis weer verlaten.

De Oostenrijker, die de voorbije jaren op de circuits nog steeds een belangrijke rol vertolkte bij de racestal van Mercedes, verdween de laatste maanden uit beeld met een kwakkelende gezondheid. Begin augustus vorig jaar onderging hij een longtransplantatie. De ingreep was nodig omdat de Oostenrijker, drievoudig wereldkampioen (1975, 1977 en 1984) in de Formule 1, ernstig ziek was. Bij een crash op de Nürburgring in 1976 raakte Lauda zwaargewond, en ook zijn nieren en longen werden aangetast. Hij bleef nadien sukkelen met de gevolgen van het ongeluk, en onderging al twee keer een niertransplantatie.

Eind november liet Lauda verstaan na zijn revalidatie zijn rol bij Mercedes opnieuw op te nemen. "Het belangrijkste is dat ik snel terug zal keren en we dan kunnen verderwerken", verklaarde hij toen.