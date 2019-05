Formule 1-legende Niki Lauda (70) overleden IB

21 mei 2019

03u13

Bron: DPA, Welt, ANP, Belga 92 Formule 1 De Oostenrijkse voormalige Formule 1-coureur Niki Lauda is afgelopen maandag op zeventigjarige leeftijd overleden. Dat bevestigt zijn arts Walter Klepetko deze nacht aan het Duitse persbureau DPA. Lauda, die drie keer wereldkampioen werd bij de Formule 1, werd zeventig jaar.

“In diepe rouw maken wij bekend dat onze geliefde Niki op maandag 20 mei in het bijzijn van zijn familie is ingeslapen. Zijn uitzonderlijke successen als sportman en zakenman zijn en blijven onvergetelijk”, liet een woordvoerder van luchtvaartmaatschappij Laudamotion namens de familie weten. “Zijn onvermoeibare passie voor actie, zijn oprechtheid en moed blijven een rolmodel en een standaard voor ons allemaal. Weg van het publiek was hij een liefhebbende en zorgzame echtgenoot, vader en grootvader. Hij zal enorm worden gemist", klonk het.

Lauda was voor zijn dood opgenomen in een medische privékliniek in Zwitserland, waar hij dialyse onderging vanwege nierproblemen. De Oostenrijker was nog herstellende van een dubbele longtransplantatie, die hij vorig jaar augustus onderging nadat hij een longinfectie had opgelopen. Hij herstelde goed van de ingreep, maar zijn gezondheid was sindsdien broos. In januari van dit jaar belandde hij nog op de intensive care omdat hij tijdens zijn revalidatie griep kreeg. “Hij vecht als een leeuw”, zei Lauda's zoon Mathias toen over zijn beroemde vader. “Hij wil zo snel mogelijk terugkeren naar het gewone leven.”

Legendarisch

Lauda veroverde drie keer de wereldtitel in de Formule 1: in 1975 en 1977 voor Ferrari en in 1984 voor McLaren. Sinds zijn ernstige ongeluk op de Nürburgring tijdens de Grand Prix van Duitsland in 1976, waarbij zijn auto vlam vatte en hij bijna levend verbrandde, kampte Lauda met gezondheidsproblemen. Zijn aangezicht raakte deels verbrand en zijn longen en nieren raakten door het ongeluk zwaar beschadigd, waardoor hij tijdens zijn leven twee keer een niertransplantatie moest ondergaan evenals een dubbele longtransplantatie.

Legendarisch werd Lauda door zijn terugkeer in de Formule 1, slechts 42 dagen na het ongeluk waarbij hij bijna levend verbrandde: bij de grand prix op het circuit van Monza zes weken later zat hij weer in zijn Ferrari en reed hij naar de vierde plaats. Hij miste de wereldtitel op een punt. Een jaar later bezorgde hij de Italiaanse renstal opnieuw de wereldtitel.

Vliegtuigmaatschappijen

Een jaar na zijn derde wereldtitel in 1984, besloot hij te stoppen. Lauda was in 1985 de laatste winnaar op het circuit in het Nederlandse Zandvoort, waar volgend jaar voor het eerst na 35 jaar weer een Formule 1-race wordt gehouden.

In totaal won Lauda 25 F1-races, zijn eerste in 1974 in Spanje. Na zijn racecarrière zette hij diverse luchtvaartmaatschappijen op, waarvan Laudamotion de laatste was. Lauda was als adviseur betrokken bij Ferrari en werd later teambaas bij het F1-team van Jaguar. Sinds september 2012 was hij betrokken bij de renstal van Mercedes, die sinds 2014 alle wereldtitels voor rijders en constructeurs heeft veroverd.

Lauda laat vijf kinderen achter, twee zonen uit zijn eerste huwelijk met Marlene Knaus, een buitenechtelijke zoon en een tweeling uit zijn tweede huwelijk met Birgit Lauda, met wie hij tot zijn dood gehuwd was.