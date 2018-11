Formule 1-legende Lauda kondigt na revalidatie terugkeer bij Mercedes aan: “De steun die ik kreeg, was ongelooflijk” MH

24 november 2018

11u15

Bron: Belga 1 Formule 1 Voormalig autocoureur Niki Lauda heeft in een filmpje zijn terugkeer bij Mercedes aangekondigd. De 69-jarige Oostenrijker revalideert momenteel van een longtransplantatie.

"Zoals jullie allemaal weten heb ik er medisch gezien een lastige tijd opzitten", vertelde Lauda in een boodschap op het Twitter-account van Mercedes. "De steun die ik van jullie kreeg was ongelooflijk. Ik was sneller uit bed omdat ik me thuis voelde in een grote en sterke familie en groep van vrienden. Het belangrijkste is dat ik snel terug zal zijn en we dan kunnen voortgaan. De druk stijgt voor een zesde keer.”

Lauda vertolkt op de circuits nog steeds een belangrijke rol bij de racestal van Mercedes, maar verdween de laatste maanden uit beeld met een kwakkelende gezondheid. Begin augustus onderging hij een longtransplantatie. De ingreep was nodig omdat de Oostenrijker, drievoudig wereldkampioen (1975, 1977 en 1984) in de Formule 1, ernstig ziek was. Bij een crash op de Nürburgring in 1976 raakte Lauda zwaargewond, en ook zijn nieren en longen werden aangetast. Hij bleef nadien sukkelen met de gevolgen van het ongeluk, en onderging al twee keer een niertransplantatie.

Mercedes veroverde dit seizoen een vijfde opeenvolgende wereldtitel bij de constructeurs. Met de Brit Lewis Hamilton heeft het team ook de wereldkampioen in de rangen.

