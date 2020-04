Formule 1 komt nu toch naar Francorchamps Jo Bossuyt

30 april 2020

20u40 74 Formule 1 Het wervelt in alle richtingen. Een paar dagen geleden was Francorchamps out, nu staat de Belgische grand prix alweer op de kalender. En wel op 13 september. Inderdaad goed nieuws. Al is de kans dat dit een definitieve kalender is zeer afhankelijk van de coronasituatie.

Het bewijst dat ze het nog helemaal geen houvast hebben, de hoge omes van de Formule 1. En dat het dus alle kanten uit kan gaan, en dat ook doet: in onze krant van gisteren schreven we nog dat Francorchamps dit jaar niet moet hopen op de bolides van de Formule 1. Een scenario dat ons door twee bronnen in de paddock werd bevestigd. Maar zie: vandaag kregen we een nieuwe ontwerpkalender in handen waar Franchorchamps tóch weer op staat. En niet op de eerst voorziene datum van 30 augustus, maar op 13 september. Twee weken later dan eerst gepland, dus. In de hoop dat tegen dan weer publiek wordt toegelaten? Het zou logisch zijn: een Belgische grand prix met publiek is voor alle partijen veel interessanter dan achter gesloten deuren, een formule waarvoor moeilijk een financieel draagvlak te vinden is.

Twee keer in Bahrein

Onze informatie is betrouwbaar. Ze komt immers rechtstreeks van een F1-team dat we uiteraard niet kunnen noemen. En de terugkeer van de Belgische grand prix is niet de enige verrassing: ook Barcelona en Monza doen opnieuw mee, respectievelijk op 9 augustus en 6 september. Er zijn ook races die plots sneuvelen, zoals de tweede voorziene koers in Boedapest. En het lijkt ook moeilijk om Singapore nog ergens in te lassen. Ook bizar: ze zijn van plan om twee keer te racen in Bahrein… Maar er zijn wel meer races dan in de ontwerpkalender die eerder deze week werd gelekt: in plaats van vijftien, zijn er nu maar liefst negentien races gepland. Wat op zich best ambitieus is.

Onze bron: “En het kan nog veranderen. Dit is inderdaad een heel andere kalender dan een paar dagen geleden. Omdat ook constant wordt gereageerd op de manier waarop de coronasituatie in de betreffende landen evolueert.” Vrij vertaald: deze kalender kan nog veranderen. Of ook: hoe het van Covid-19 zal afhangen, en ook van een snelle beslissing van de Belgische regering om grote evenementen vanaf september toe te laten, om dit jaar dan toch een Belgische grand prix te krijgen.

Projectkalender op 1 mei

5 juli: Oostenrijk

12 juli: Oostenrijk

19 juli: Engeland

26 juli: Engeland

9 augustus: Spanje

23 augustus: Hongarije

6 september: Italië

13 september: België

20 september: Azerbeidjan

27 september: Rusland

4 oktober: China

11 oktober: Japan

25 oktober: Amerika

1 november: Mexico

8 november: Brazilië

22 november: Vietnam

29 november: Bahrein

6 december: Bahrein

13 december: Abu Dhabi

