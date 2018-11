Formule 1 keert na 35 jaar terug naar Nederland LPB

27 november 2018

11u45

De Formule 1 keert in 2020 terug naar Nederland. Het duinencircuit van Zandvoort heeft daarbij de voorkeur als locatie. Mocht de race alsnog niet in Zandvoort kunnen doorgaan, dan geldt het circuit in Assen, vooral bekend van de motorraces, als back-up. Dat meldt De Telegraaf.

De Nederlandse krant laat weten dat de Grote Prijs van Nederland een plaatsje krijgt op de voorlopige F1-kalender voor 2020. Dat zouden bronnen binnen de paddock hebben bevestigd. De F1-organisatie verkondigde eerder al dat de voorkeur uitgaat naar een race in Zandvoort. Assen zou nu zijn aangeduid als tweede optie. Zandvoort heeft evenwel nog altijd de beste troeven in handen. De circuitdirectie heeft een deadline opgelegd gekregen waarop doorgegeven moet worden of de race georganiseerd kan worden en de financiën rond zijn. Die datum staat gepland voor de publicatie van de voorlopige F1-kalender.

De Grote Prijs F1 van Nederland werd voor het laatst gereden op 25 augustus 1985 op het circuit van Zandvoort. De Oostenrijkse legende Niki Lauda won die dag in een McLaren.