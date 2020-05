Formule 1 keert mogelijk toch terug op Hockenheim XC

15 mei 2020

08u35

Bron: Belga 1 Formule 1 De Formule 1 keert dit jaar mogelijk toch terug op de Hockenheimring. De Grote Prijs van Duitsland was voor dit seizoen van de kalender verdwenen, omdat de organisatoren geen akkoord konden bereiken met de Amerikaanse eigenaren van de Formule 1. Beide partijen zijn nu toch weer met elkaar in gesprek over een race op het historische circuit.

Hockenheim had de afgelopen jaren te maken met teruglopende toeschouwersaantallen en kreeg de organisatie van de Grand Prix financieel amper rond. Dankzij bijspringen van Mercedes slaagde het circuit er vorig jaar nog net in een race te organiseren, die in de regen werd gewonnen door de Nederlander Max Verstappen.

Vanwege de coronapandemie is er dit jaar nog niet geracet in de Formule 1. Het seizoen zou eigenlijk in maart beginnen. De organisatie van de koningsklasse werkt aan een nieuwe kalender voor dit jaar, met daarop vijftien tot achttien Grote Prijzen. Het is de bedoeling dat het seizoen op 5 juli begint in Oostenrijk. Hockenheim zou in beeld zijn voor een race op 26 juli of 2 augustus.

