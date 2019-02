Formule 1 blijft zeker tot 2023 in Azerbeidzjan LPB

05 februari 2019

09u22

Bron: anp 0

De Grote Prijs van Azerbeidzjan blijft zeker tot en met 2023 op de Formule 1-kalender staan. Chase Carey, de grote baas van de koningsklasse van de autosport, heeft het contract met het circuit van Bakoe met drie jaar verlengd. De verbintenis liep tot en met 2020.

De F1-coureurs racen sinds 2016 door de straten van Bakoe. Nico Rosberg won toen in zijn Mercedes de eerste race in de hoofdstad van Azerbeidzjan, die toen nog de Grote Prijs van Europa werd genoemd. Sinds 2017 heet de wedstrijd de GP van Azerbeidzjan, met Daniel Ricciardo (Red Bull) en Lewis Hamilton (Mercedes, 2018) als winnaars. Op 28 april staat de volgende race in Bakoe op het programma. “In korte tijd is dit één van de populairste races van het seizoen geworden”, zegt Carey. “De GP in Bakoe levert felle gevechten en spectaculaire wedstrijden op.”