Formule 1 bevestigt Vietnamese GP in 2020 en zien we straks ook een vrouwelijke pilote in de paddock?

07 november 2018

10u46

Bron: Belga 0 F1 is excited to announce we will be racing in Vietnam in 2020!#VietnamGP 🇻🇳 pic.twitter.com/xeQmJSmEof Formula 1(@ F1) link Formule 1 De Formule 1 heeft vandaag het nieuws van een nieuwe Vietnamese Grote Prijs in 2020 bevestigd.

De primeur lekte vorige week al uit toen het bestuur van hoofdstad Hanoi, dat de Grand Prix zal huisvesten, een persbericht de wereld instuurde. Organisator Vingroup tekende een meerjarige overeenkomst met de F1.

"Sinds we in 2017 betrokken raakten bij deze sport, hebben we het gehad over het ontwikkelen van nieuwe bestemmingssteden om de aantrekkingskracht van de Formule 1 te vergroten", zei Chase Charey, de directeur van de Formule 1. "De GP van Vietnam is een realisatie van die ambitie." Vietnam is hiermee de eerste nieuwe bestemming van de F1 sinds de overname door Liberty Media vorig jaar.

"We are thrilled to be here in Hanoi, one of the most exciting cities in the world"



More details on the 2020 #VietnamGP >> https://t.co/r7D21j8KqO pic.twitter.com/GIHhDRRSq3 Formula 1(@ F1) link

Vrouwelijke pilote?

F1-baas Chase Carey wil in de toekomst ook meer ‘diversiteit’ zien in de paddock van de Formule 1. De Ier doelde met zijn uitspraak op een grotere variëteit aan nationaliteiten, maar ook op een vrouwelijke pilote. “We willen in de toekomst graag piloten van over heel de wereld in de F1", legde Carey uit. “Dan bedoel ik een Chinese rijder, een Amerikaanse rijder, een Vietnamese rijder, maar ook een vrouwelijke pilote.”

Momenteel bestaat een grote meerderheid van de twintig piloten in de F1 uit Europeanen. Er zijn ook enkel mannen aan de slag in de Formule 1. In de 69 tot dusver gereden wereldkampioenschappen namen nog maar twee vrouwen de start van een Grote Prijs (de Italiaanse Maria Teresa de Filippis (18 races in 1958 en 1959) en haar landgenote Maria Grazia “Lella” Lombardi (12 races tussen 1974 en 1976)). De Colombiaanse Tatiana Calderon was de laatste van drie andere vrouwen die deelnamen aan de kwalificaties. Ze nam vorige maand voor Sauber deel aan de kwalificaties in Mexico.