Formule 1-baas: “Zeer onwaarschijnlijk dat GP van China doorgaat vanwege coronavirus” Redactie

12 februari 2020

10u07

Bron: AD.nl 6 Formule 1 Het lijkt bijna onmogelijk dat de Grand Prix van China in Shanghai op 19 april doorgaat. Volgens Chase Carey, CEO van de Formule 1, is “het zeer onwaarschijnlijk gezien de omstandigheden”. Door de uitbraak van het coronavirus in Azië zijn er al meerdere sportevenementen geannuleerd.

Een verplaatsing van de Grand Prix lijkt een vrijwel onmogelijke opgave. Er is vrijwel geen plek op de bomvolle Formule 1-kalender van dit jaar.

Eerder werd al de race in het Chinese Sanya in de Formule E afgeblazen. Deze zou op 21 maart zijn doorgegaan. Naast de Formule E-race werden ook de wereldkampioenschappen indoor atletiek al afgelast. Diverse voetbalwedstrijden in China zijn eveneens uitgesteld wegens het coronavirus.

Het Formule 1-seizoen gaat op 15 maart officieel van start met de Grand Prix van Australië in Melbourne. Eerder zijn er al de testdagen in Barcelona. Deze zijn van 19 tot en met 21 februari en een week later van 26 tot en met 28 februari. De meeste Formule 1-wagens zullen daarvoor al gepresenteerd worden.



Het is nog onduidelijk of ook Vietnam een streep gaat zetten door de Grand Prix. Het land grenst aan China en organiseert op 5 april zijn eerste GP ooit.