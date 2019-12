Formula E krijgt status van wereldkampioenschap: “Het geeft extra geloofwaardigheid” Redactie

03 december 2019

12u50 0 Formula E Het volledig elektrische Formula E krijgt vanaf het seizoen 2020-2021 de status van wereldkampioenschap. Dat kondigde de FIA (Federation Internationale de l’Automobile) vandaag aan.

Vorige maand begon het zesde Formula E-seizoen, met onder meer Porsche, Mercedes, BMW en Audi als deelnemers. De erkenning houdt in dat er naast de Formule 1 nu ook een wereldkampioenschap komt voor de Formula E, het tweede kampioenschap voor wagens met één zitje. Er rijden twee Belgen in de Formula E: Stoffel Vandoorne rijdt voor Mercedes, Jérôme d’Ambrosio voor Mahindra.

“De oprichting en ontwikkeling van Formula E is een mooi avontuur geweest. Ik ben trots dat we nu kunnen bevestigen dat het de status van wereldkampioenschap krijgt”, aldus voorzitter van de FIA Jean Todt. De eerste race in Formula E werd gereden in Beijing (2014), en volgens Todt heeft elke race aangetoond dat het concept van elektrisch racen werkt.

De oprichter van Formula E, Alejandro Agag, zei dat het altijd al het doel was om deze status te krijgen, en dat het extra geloofwaardigheid geeft: “Deze overeenkomst zet Formula E echt in de top van het internationale éénzitters-racing.”