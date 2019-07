FIA-voorzitter Todt wil bijtanken opnieuw invoeren in F1-races LPB

13 juli 2019

10u26

Bron: anp 0

Jean Todt, voorzitter van de Internationale Autosportfederatie (FIA), ziet graag het bijtanken terugkeren in de Formule 1. Volgens de Fransman komt dat de spanning in de races ten goede. De regel zou in 2021 kunnen worden ingevoerd als onderdeel van een pakket maatregelen om de bolides in de koningsklasse iets te vereenvoudigen, zodat er meer gelijkwaardige teams komen.

Bijtanken is sinds 2010 verboden tijdens F1-races. De regel werd destijds ingevoerd om kosten te besparen en de veiligheid te vergroten. "Persoonlijk zou ik bijtanken graag weer invoeren, maar ik laat graag de pro’s en contra’s onderzoeken", zei Todt tegen Britse media op Silverstone in de marge van de Grote Prijs van Groot-Brittannië. "Als we het bijtanken weer invoeren, betekent dat lichtere auto's bij de start van de races en dan kunnen de auto's ook weer wat kleiner worden.”