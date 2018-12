FIA-voorzitter Jean Todt bekeek Formule 1-manche van Brazilië samen met Michael Schumacher GVS

06 december 2018

23u10

Bron: ANP/BuzzS/AD 0 Formule 1 Jean Todt, voorzitter van de internationale autosportfederatie FIA, heeft de Grote Prijs van Brazilië vorige maand bekeken met Michael Schumacher. Dat zegt de Fransman vandaag tegen Auto-Bild.

‘’Ik ben altijd terughoudend als ik het hier over heb, maar het is waar: ik heb de GP van Brazilië in Zwitserland bij Michael bekeken”, aldus Todt, een goede vriend van de familie Schumacher. Todt, zelf in het verleden actief in het rallyrijden, vierde als teambaas van Ferrari grote successen in de Formule 1. Hij haalde Schumacher in de jaren negentig naar de Italiaanse renstal en die samenwerking leidde tot vijf wereldtitels.

De inmiddels 49-jarige Schumacher lag maandenlang in coma in een ziekenhuis, na zijn skiongeluk van 2013 in de Franse Alpen. Daarbij liep de zevenvoudig wereldkampioen zwaar hersenletsel op. Over zijn huidige gezondheidstoestand is weinig bekend.