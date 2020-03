FIA verdedigt zich tegen ‘geheime deal’ met Ferrari YP

05 maart 2020

14u52

Bron: Belga 0 Formule 1 De Internationale Autosportfederatie (FIA) heeft een schikking getroffen met het Formule 1-team van Ferrari om zo een complex en langdurig juridisch proces te voorkomen. Dat schrijft de FIA in een verklaring op haar website, als reactie op verwijten van zeven andere teams uit de Formule 1.

McLaren, Mercedes, Red Bull Racing, Renault, Racing Point, AlphaTauri en Williams zijn boos vanwege de manier waarop de FIA het onderzoek naar de motor van Ferrari heeft afgehandeld. "Na maanden van onderzoek, dat werd gestart na vragen van andere teams, zijn we fel tegen het feit dat de FIA een geheime schikking heeft getroffen met Ferrari. Daarom willen we volledige openheid van zaken, zodat iedereen binnen onze sport eerlijk wordt behandeld", schreven de teams in een gezamenlijke verklaring.

Oneerlijk voordeel

Ter verdediging draagt de FIA aan dat het om een complexe zaak gaat en dat het waarschijnlijk heel lastig was geweest om onomstotelijk bewezen te krijgen dat Ferrari afgelopen seizoen de regels heeft overtreden. De Italiaanse renstal zou oneerlijk voordeel hebben gehad met het gebruik van een sensor bij de brandstoftoevoer. De FIA maakte onlangs bekend dat het een schikking had getroffen met Ferrari, maar de details daarvan bleven tot onvrede van de andere teams geheim.