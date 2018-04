FIA stelt onderzoek in na incidenten met 'wheelguns' in F1: "Ziet er steeds minder uit als toeval" LPB

11 april 2018

20u01

Bron: anp 0 Formule 1 De Internationale Autosportbond (FIA) stelt een onderzoek in naar de zogeheten 'wheelguns' in de Formule 1. Met dat elektrische gereedschap, bedoeld om banden razendsnel te verwisselen tijdens een pitstop, is in de afgelopen twee Grote Prijzen veel misgegaan.

"Het ziet er steeds minder uit als toeval", aldus Charlie Whiting, die namens de FIA wedstrijdleider is in de Formule 1. "We gaan deze wheelguns aan een grondige inspectie onderwerpen om uit te zoeken wat er is foutgegaan."

Bij de GP van Australië draaide het 'wielpistool' één van de achterwielen niet goed vast bij de Haas-bolides van Romain Grosjean en Kevin Magnussen. Beide piloten verlieten de pitstraat met een loszittend wiel en vielen uit. Het leverde de Amerikaanse renstal een boete op van 20.000 euro.

Tijdens de GP van Bahrein ging het mis tijdens de pitstop van Kimi Räikkönen. Het linkerachterwiel van zijn Ferrari kwam helemaal niet los. Tot overmaat van ramp reed Räikkönen bij het wegrijden over het been van één van de monteurs, die daarbij kuit- en scheenbeen brak. Het Italiaanse team kreeg een boete van 50.000 euro voor het bizarre voorval.

"Die twee incidenten bij Haas waren overduidelijk het gevolg een foutief werkende wheelgun. Bij Ferrari kwam het wiel niet eens los en dat is nog zorgwekkender", aldus Whiting. "We moeten voorkomen dat dit soort fouten nogmaals gebeuren."