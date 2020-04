FIA-baas wil hoge budgetten Formule 1 afbouwen: “We hebben qua kosten hoogtes bereikt die niet verstandig zijn”



DMM

09 april 2020

12u12

Bron: Belga 0 Formule 1 Jean Todt, voorzitter van de internationale autosportfederatie FIA, is van oordeel dat de kosten in de Formule 1 drastisch verlaagd moeten worden om het voortbestaan van de teams en de sport te vrijwaren. In een interview met de gespecialiseerde website Motorsport pleit de Fransman voor een “new deal”.

“Ik denk niet dat het nu de eerste prioriteit is voor een fabrikant om continuïteit te verzekeren in de autorensport”, stelt Todt. “Ik hoop dat iedereen zal blijven. Daarom moeten we naar iedereen luisteren. Zelfs bij de groten moet je niets als vanzelfsprekend beschouwen.”

“We moeten dus alles in overweging nemen. We moeten nederig zijn. We houden van de motorsport, maar ze is niet essentieel voor de samenleving. We moeten er dus voor zorgen dat we de juiste beslissingen nemen. Het zal wat tijd in beslag nemen, maar de motorsport komt terug en ik hoop echt dat het beter zal zijn.”

Todt is er zeker van dat “veel teams, leveranciers en fabrikanten hun programma’s zullen moeten herbekijken”. De Fransman vreest zelfs dat enkele gedwongen zullen zijn om te stoppen. Morgen bespreken de directeurs van de F1-renstallen de beperking van het budgetplafond om zo het voortbestaan van de teams te verzekeren.

Volgens Todt biedt de coronacrisis een mogelijkheid om de budgetten, die erg hoog geworden zijn, te verlagen. “Bij elke ramp, bij elke crisis zijn er veel slechte maar ook enkele goede zaken. Het is goed dat we nu de kans krijgen om zaken beter te maken voor de toekomst. Vooral in de Formule 1 hebben we qua kosten hoogtes bereikt die volgens mij niet verstandig zijn. Dat moet worden aangepakt.”